David e Victoria Beckham, è "guerra" con i vicini di casa

10:39 - Altro che comitato di accoglienza, i Beckham sono già in guerra con i loro nuovi vicini di casa! David e Victoria vorrebbero infatti installare nella loro nuova megavilla a Holland Park, a ovest di Londra, l'aria condizionata in cinque stanze. Ma uno dei dirimpettai non è d'accordo e ha inviato una lettera di protesta al municipio di Kensington che dovrà dare l'autorizzazione. Chi la spunterà?

Problemi "seri" per il calciatore e la stilista che, dopo aver acquistato per 31,5 milioni di sterline (43 milioni di euro) una villa a Holland Park, si sono visti far muro da un vicino di casa dopo che la coppia ha espresso il desiderio di mettere l'aria condizionata in alcune stanze, tra cui la palestra e la cantina per i loro vini pregiati. Una lettera di protesta indirizzata al municipio di appartenenza ha così fermato i progetti dei Beckham che prima devono aspettare l'autorizzazione, se mai arriverà.



E' noto che gli inglesi non amino l'aria condizionata: oltre infatti a ritenerla superflua perché sono veramente pochi i giorni in cui la temperatura a Londra sale oltre i 30 gradi centigradi, ritengono che danneggi esteticamente le proprietà, tanto più quelle in stile vittoriano che si trovano nella via dei Beckham.



"A mio avviso questo intervento mette a rischio il carattere storico delle case vittoriane nella via", ha scritto il vicino adirato. David e Victoria dovranno quindi lottare per modificare la loro nuova proprietà ribattezzata dalla stampa "Beckingham Palace II", dopo la vendita della magione nell'Hertfordshire da 12 milioni di sterline.



Sono ormai sempre di più i vip coinvolti in questo tipo di polemiche nella zona di Holland Park. Anche il cantante Robbie Williams e il chitarrista Jimmy Page sono arrivati ai ferri corti dopo che quest'ultimo si era opposto alla costruzione di un ascensore nella villa dell'icona pop.