David Beckham spegne 43 candeline, guarda la sorpresa del figlio Brooklyn

Sorpresa inaspettata per David Beckham in occasione del suo compleanno quando al ristorante si ritrova il figlio Brooklyn (che credeva a New York) alle spalle. L'ex calciatore e il suo primogenito si stringono in un abbraccio che più dolce non si può e l'emozione che compare sul volto di David è indescrivibile. Si godono la scena Victoria e gli altri tre figli della coppia. Che abbiano inizio i festeggiamenti...