David Beckham irriconoscibile a Miami

12:14 - Barba da hipster, folta e un po' incolta, addominali scolpiti, t-shirt in testa e occhiali da sole. Riconoscete il vip tatuato sul balcone? E' David Beckham, a petto nudo, più sexy che mai in trasferta a Miami per affari. Quasi irriconoscibile ma in perfetta forma a poche settimane dal compiere 40 anni.

L'ex calciatore e modello spegnerà infatti le sue prime 40 candeline il 2 maggio. Intanto tra uno shooting fotografico come testimonial, non più mezzo nudo, visto che ha deciso di non posare più in mutande, e i suoi impegni di papà, si è dato al business. Pare infatti che abbia intenzione di creare un nuovo team di calcio proprio a Miami e di far costruire uno stadio vicino alla costa. Victoria deve essere proprio orgogliosa del suo bel maritino! Che si affaccia al terrazzo del suo hotel, petto muscoloso e tattoo in vista e si gode il sole della Florida.