David Beckham "esplode" nelle mutande

11:38 - Ha appeso scarpette e mutande al chiodo, troppo "vecchio" per giocare e per posare mezzo nudo, come ha spiegato lui stesso pochi mesi fa. Ma con quel corpo statuario e quegli "attributi" esplosivi, in slip, David Beckham, 40 anni a giorni, fa sempre una gran bella figura. Eccolo in un video parodia di una pubblicità di boxer D&G, accanto ad un esilarante e "abbondante" James Corden per il Late, Late Show...

Sotto quegli slip l'ex calciatore nasconde un gran bel segreto, appannaggio, ahinoi fan sfegatate di Beck, solo della sua algida mogliettina Victoria. David lo sa e ci scherza su con ironia e sex appeal in un video divertente in cui alla sua statuaria bellezza si contrappongono le morbide e burrose forme dell'attore e conduttore britannico James Corden, che gli fa da spalla, fa flessioni, salta e gli balla intorno. David lo osserva perplesso, ironico e si atteggia a divo, quale è, ostentando pettorali e dimensioni da maggiorato sotto agli slip!