David Beckham e il miracolo dei capelli: chioma più folta e scura a Hong Kong

Le calvizie sono da sempre democratiche. Anche una star perfetta come David Beckham deve farci i conti. A inizio settembre, durante un periodo di relax a Miami, l'ex Spice Boy è stato immortalato in alcuni scatti che evidenziavano un'improvvisa perdita di capelli nascosta sotto un taglio troppo corto per non dare nell'occhio. Alcune settimane dopo lo troviamo a Honk Kong, con un'acconciatura tinta e più folta. Trapianto o merito di un addensatore?

Nel corso degli anni, Beckham ha sfoggiato diverse iconiche acconciature, dalle treccine al taglio alla moicana, con cui negli anni ha modellato il suo look e ha dettato tendenza. Le foto scattate poche settimane fa a Miami non cambiano di certo l'immagine di un sex symbol capace da 20 anni di far sognare donne e uomini. Lo rendono solo più umano. Di fatto, a causa di un taglio molto corto, i suoi capelli appaiono più radi, lasciando spazio visibile alla cute.



Ma poi sul palco in Estremo Oriente Beckham si è presentato per un discorso ufficiale come ambasciatore di un marchio internazionale di assicurazioni. Sotto i flash d'ordinanza, la sua chioma è sembrata rinvigorita, infoltita e con una tinta di un marrone più scuro. Poi, il suo sorriso, lo charme e un elegantissimo vestito blu hanno probabilmente distolto l'attenzione dal cambiamento dei suoi capelli, figlio probabilmente di qualche soluzione adottata per far fronte al suo problema.