David Beckham compie 40 anni e si regala... Instagram. L'ex calciatore ha festeggiato il compleanno, che cade il 2 maggio, aprendo il proprio profilo ufficiale, che ha subito usato per condividere l'album della vacanza che sta trascorrendo con la famiglia in Marocco. La prima foto social? Un selfie in bianco e nero in cui il sex symbol del pallone è sdraiato a petto nudo sul letto.

Tatuaggi ben in vista e un sorriso ammiccante. David Beckham ha iniziato così la sua nuova vita social. Nel giorno del suo compleanno, l'ex capitano della nazionale inglese ha salutato i fan con un lungo messaggio: "Buongiorno e ciao a tutti! E' bello essere finalmente su Instagram dopo una lunga attesa, ma ora non vedo l'ora di iniziare a condividere con voi tutti i miei momenti speciali. Grazie a tutti per gli auguri. Non vedo l'ora di trascorrere questo grande giorno con amici e famiglia”.



L'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid e Milan ha mantenuto subito la promessa di condividere le foto della festa con i suoi follower, arrivati in poche ore già a oltre 3 milioni e mezzo. Tra la tavola imbandita per il pranzo di compleanno e le foto che commenta scrivendo "Sono un uomo fortunato” e "Mi sento un po' viziato, oggi” ecco spuntare anche il "vero capofamiglia”: è il primogenito Brooklyn, 16 anni, che posa con papà. Brooklyn segue le orme paterne, non tanto nel mondo del calcio, dove di recente ha subito la prima bocciatura, con l'Arsenal che lo ha tagliato dalla rosa delle giovanili, ma nel campo dove il celebre genitore ha costruito la maggior parte della sua fortuna: la pubblicità. Modello per importanti case di moda, Brooklyn è il primo dei quattro figli di Beckham, che ha altri due maschi, Cruz, 12, Romeo, 10, e una bambina, Harper, di soli 3 anni.



Nell'album della festa, anche il fotomontaggio di auguri inviato da un fan e un selfie con la moglie Victoria Adams. L'ex Spice Girl, molto attiva sui social già da tempo, posa appoggiata sulla spalla del marito in uno scatto con un romantico tramonto sullo sfondo. "Grazie alla mia bellissima moglie per questa giornata meravigliosa", scrive Beckham, chiudendo il foto-racconto della giornata. Non male come debutto social.