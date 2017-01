Daria Bignardi, con il look radical-chic è irriconoscibile

Camicia scozzese, jeans larghi, mocassini rossi, occhiali da sole e capelli sale e pepe. Daria Bignardi ha trascorso il fine settimana a Milano e il settimanale Chi l'ha paparazzata in città con il marito Luca Sofri e la figlia Emilia, 13 anni. Rilassata e serena la direttrice di Rai 3 sfoggia il suo nuovo look liberal-chic. Ha scelto di non tingersi più i capelli e di sfoderare la sua seduzione anche senza trucco.