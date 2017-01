Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum: secondo figlio in arrivo

Un altro figlio in arrivo per Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum. un'altra bella notizia per i tifosi della Roma che in queste ora hanno festeggiato l'arrivo del terzo bebè del capitano Francesco Totti e Ilary Blasi: Isabel . Bene, il calciatore De Rossi e la moglie attrice Sara, sposata in gran segreto alle Maldive a dicembre, come sottolinea "Il Messaggero" fanno il bis. Ancora però non si conosce il sesso del futuro nascituro.