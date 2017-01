Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, nozze a sorpresa

Lei è una delle attrici più richieste del momento, lui è ritenuto l'erede del Pupone e per questo in campo viene soprannominato “Capitan Futuro”. La coppia ha una figlia, Olivia, che spegnerà due candeline il giorno di San Valentino, mentre Daniele ha già un'altra figlia, Gaia, nata dal suo precedente matrimonio con Tamara Pisnoli, attuale fidanzata di Arnaud Mimran, ex di Claudia Galanti. Le nozze tra l'attrice e il calciatore della Roma si preannunciano come un evento per la capitale. Non saranno in chiesa, perché De Rossi si era già sposato con rito religioso nel 2006, ma saranno con rito civile.