Daniela Zuccoli, il primo bacio dal nuovo "cavaliere"... dopo Mike

"Sapete quanto sono riservata e, in questo momento, posso solo dirvi che sono stata molto viziata e amata da Mike e per questo sono esigente. Perciò, se frequento qualche corteggiatore, deve essere per forza gentile, educato, cavaliere". Così la signora Zuccoli, comincia a parlare, per la prima volta del suo nuovo "amore". Chi infatti, l’ha sorpresa a St. Moritz con un nuovo “corteggiatore”, lo stesso che vediamo al suo fianco da circa un anno e mezzo (si chiama Elio e lavora nella finanza): "Non ho chiuso la porta dei sentimenti, degli interessi, della curiosità. Sono passati oltre sette anni da quando Mike non c’è più e i primi due anni non uscivo di casa nemmeno per comprare un paio di scarpe. Poi ho iniziato a fare viaggi, a vedere amici, perché questa è la vita", ha detto Daniela a Chi.