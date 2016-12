Daniela Santanchè, a spasso con il cane bacia il suo Dimitri

Passeggiata nel centro di Milano a tappe per Daniela Santanchè e Dimitri Kunz d'asburgo Lorena. I due prima si fermano per scambiarsi un bacio appassionato, come mostrano le immagini del Settimanale Nuovo, poi per una pausa tecnica imposta da Mia, il beagle di Daniela. Sempre pieno di attenzioni per la sua dolce metà, l'elegante compagno della Santanché in questo frangente non si scompone, lasciando che a raccogliere lo sporco dell'animale sia la sua padrona.