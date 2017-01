Dalla sexy Coco Austin alla tenera Elena Santarelli, guarda le vip appena diventate mamme

La più audace è senza dubbio la super sexy Coco Austin, diventata mamma a dicembre, che a 5 giorni dal parto della sua prima bimba già pubblicava scatti super hot con pancia super piatta e vita sottile in bella mostra. Poi è stata la volta degli scatti in bikini in piscina, bebè al petto e seno da maggiorata e poi via così con un piccante reportage social, che la ritrae al meglio delle sue forme prosperose in compagnia della neonata. L'ultima in ordine cronologico a diventare mamma bis è stata però Elena Santarelli che pubblica teneri scatti mentre allatta la sua piccola Greta. Anche Karolina Kurkova, splendida super top ex Angelo di Victoria's Secret ha il suo secondo bebè, nato a novembre, al seno e mostra lo scatto su Instagram. E poi c'è Elisabetta Canalis, mamma da settembre che tiene un vero e proprio diario social della sua nuova vita in compagnia di Skyler Eva, la bimba avuta con Brian Perri. Ma tra le neo-mamme vip ci sono anche Ilary Blasi, al suo terzo bebè, Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan, Francesca Fioretti e Wilma Helena Faissol, anche lei al terzo figlio, secondo con Francesco Facchinetti.