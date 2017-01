Dalla Quattrociocche alla Barolo, quante vip struccate

Andare a letto col trucco per evitare che il proprio uomo fugga a gambe levate? Non è un problema da vip. Anzi le belle dello showbiz amano fotografarsi in versione nature tra le coperte o davanti allo specchio e sono pronte alle critiche pur di mostrarsi ai follower come sono, senza trucco e senza inganno. Ecco una carrellata di scatti #nomakeup.

Michela Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani, in attesa della seconda figlia cinguetta con le altre wags in una sfida a suon di selfie senza trucco. Accettano l'invito Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, e Veronica Zimbaro, moglie di Marco Storari. Ma non disdegnano la foto nature nemmeno Karina Cascella, la neosposa Elisabetta Canalis in un selfie a due con il suo Brian Perri, Barbara d'Urso, Doutzen Kroes, angelo di Victoria's Secret, e le attrici Anna Falchi e Cristiana Capotondi. Maschera e crema in volto, invece, per una spumeggiante Elena Barolo e una irriconoscibile Cristina De Pin. Guardare per credere...