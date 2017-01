Dalla Nargi alla Refaeli, tutti i pancioni al sole

Le morbide curve scoperte con il primo sole primaverile sono esplose in questa estate bollente: in barca, sotto l'ombrellone o a bordo piscina sono tante le vip che in bikini mettono a nudo la loro dolce attesa con orgoglio a pochi mesi dal parto. Da Formentera Federica Nargi, in vacanza con Ale Matri mostra sorridente il ventre lievitato e cinguetta: "Ora nel mio mondo ci sei tu", mentre Bar Refaeli in acqua mette in evidenza le sue curve all'ottavo mese. Forme premaman anche per Cecilia Capriotti da Capri e non solo...