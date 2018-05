Dall’eutanasia a Windsor: la storia del beagle salvato dalla principessa

Una favola nella favola, quella di Guy , beagle adottato da un’attrice, Meghan Markle, che diventa principessa d’Inghilterra. Il cagnolino era stato ritrovato in un bosco del Kenthuki e portato in un canile. Lì, inserito nella lista degli esemplari destinati all’eutanasia , sarebbe andato incontro a morte sicura, se non fosse intervenuta Dolores Doherty , responsabile di un’associazione canadese, "A Dog's dream rescue".

Guy è stato portato fino in Canada. Lì ha trovato subito una casa, che non era ancora il sontuoso castello di Windsor dove andrà ad abitare ora. Meghan Markle allora viveva, infatti, a Toronto, dove era impegnata nelle riprese della serie Suites e, durante un evento per le adozioni dei cani, si innamora pazzamente del trovatello. "Stava lì seduto con i suoi grandi occhi tristi, era irresistibile", ha raccontato Dolores Doherty - Decine di persone si sono fermate a guardarlo, ma lei è rimasta particolarmente colpita”.



Nessuno avrebbe immaginato che di lì a poco il beagle sarebbe diventato più popolare di una rock star, con post dedicati e milioni di like nel profilo instagram della futura principessa. Un profilo da ieri inattivo, perché la giovane Markle sposando il principe Harry, si è guadagnata non solo la corona, ma anche un team di esperti che curerà i suoi account social, come avviene per ogni componente della famiglia reale.