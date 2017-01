Dalila Di Lazzaro, vacanza di fine estate per curare le ferite

Un buen retiro in Costa Azzurra e un po' di sole e di mare a fine stagione per Dalila di Lazzaro , dopo il dramma della perdita del bambino, che teneva in grembo. L'attrice, 62 anni, che ha tentato di (ri)diventare mamma nonostante l'età, cerca un po' di pace per riprendersi dal dolore. Fisico in forma ma volto triste, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo.

Sola, sulla spiaggia a Saint Jean Cap Ferrat, Dalila fa un bagno, poi stende l'asciugamano e comincia una serie di esercizi per tonificare le gambe. A 62 anni la bella attrice scoperta da Alberto Lattuada che la lanciò nel ruolo di protagonista in "Oh, Serafina!", sfoggia ancora un fisico in forma, ma appare pensierosa e preoccupata. Non è stata una vita facile la sua, soprattutto nella sfera familiare. Nel 1991 aveva vissuto un altro dramma con la perdita del figlio, 22 anni, in un incidente stradale. Adesso, che ha ritentato di diventare mamma, un altro brutto colpo. Vorrebbe adottare, ma è single e la legge italiana non lo permette: "Non è facile trovare l'uomo giusto. Sono tutti rammolliti".