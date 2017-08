Da Totti a Icardi, le vacanze dei calciatori sono sempre più social

Per molti calciatori le vacanze sono già un lontano ricordo, ma se il presente li vede impegnati sui campi per la preparazione con le rispettive squadre, le immagini di sole, mare e posti da sogno sono salvate in maniera indelebile sui social network.



Ne sa qualcosa Francesco Totti, che dopo il commovente addio al calcio giocato si è concesso qualche giorno di svago a Mykonos in compagnia di famiglia e amici, come raccontano le foto caricate sul suo profilo Instagram che ha raggiunto un milione di follower. Paletta e secchiello hanno fatto da contorno all'estate di Alessandro Matri che si gode il mare con la figlia Sofia, mentre non sembra aver badato a spese la coppia Mauro Icardi - Wanda Nara, capace di fare invidia a tutti gli amanti dei social con scatti da sogno tra Montecarlo, Dubai e Oceano Indiano. E se per Borriello l'estate è stata condizionata dal rinnovo contrattuale con il Cagliari, il campione del mondo Cristian Zaccardo si è affidato a LinkedIn per presentare un curriculum di tutto rispetto e cercare un nuovo club al quale legarsi per la prossima stagione.



Le vacanze sono invece diventate sinonimo di matrimonio per diversi calciatori come il Gallo Belotti, sulla bocca di tutti per le vicende di mercato che lo vedrebbero presto lontano dal Torino, il terzino dello United Matteo Darmian, il difensore interista Andrea Ranocchia e il suo compagno di squadra Nagatomo, oltre a Lionel Messi, protagonista delle chiacchieratissime nozze con Antonella Roccuzzo.