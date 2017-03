Da Melissa a Fabio, guarda come si divertono i vip sulle giostre

I vip milanesi trascorrono i pomeriggi al parco. Complici le belle giornate di sole primaverile molte starlette vanno al lunapark con i bambini e i paparazzi in agguato non le perdono di vista. E così riecco una sorridente Melissa Satta giocare sugli autoscontri insieme a Maddox o un ironico Fabio Volo fare le linguacce ai figlio sulla panchina...

Fabio Volo e la compagna Johanna Hauksdottir, istruttrice di pilates e modella, si divertono al lunapark insieme ai figli Gabriel e Sebastian. Lo scrittore e attore regala un siparietto divertente sulla panchina con Sebastian tra smorfie e linguacce. Poi via tutti sulle giostre in una sorta di gara a chi va più veloce sulle automobiline.



Grande appassionato di automobile anche Maddox, figlio di melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La famiglia del calciatore vive a Las Palmas, ma spesso melissa viene a Milano per lavoro e si intrattiene per qualche giorno con il figlio e l'inseparabile amica Simona Salvemini. Sugli autoscontri mamma e figlio si divertono a scorrazzare davanti ai flash.