9 novembre 2014 Da Eva Herzigova a Christian De Sica, riconoscete questi baby vip? In fasce o scolaretti, ecco le foto delle star quando il successo era ancora un orizzonte lontano

11:00 - “Since 1977. Mamma & Papa'. Grazie. Vi voglio bene” cinguetta Alvin postando la foto di quando era un neonato tra le braccia dei suoi genitori in posa davanti all'albero di Natale. “Una piccola Belencita” scrive invece la Rodriguez commentando la foto di quando era piccina. Ma poi ci sono Ana Laura Ribas, Christian De Sica, Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Cecilia Rodriguez, Eva Herzigova e non solo. Ecco una carrellata di baby vip.

“Quasi 20 anni di nuoto e non mi sento molto cambiata da quella bambina con i capelli a spazzola!” dice invece Federica Pellegrini postando la foto del suo tesserino sportivo datato 1997 quando aveva uno sguardo furbo e due occhietti vispi con i capelli biondissimi a spazzola. “Iniziò tutto cosi.... 23 anni fa! primo tesserino agonistico di nuoto! Long time ago , my first "sportcard" 1991” cinguetta il compagno do Federica, Filippo Magnini. Anche per lui il tesserino sportivo datato 1991 e un'aria spavalda.



E poi c'è Silvia Toffanin in posa e glamour ieri come oggi. Christian De Sica baby, Ana Laura Ribas e una Eva Herzigova in versione maschiaccio irriconoscibile. Sfoglia la gallery e scopri le baby star.