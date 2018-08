Flavio Briatore non manca mai, Aurora Ramazzotti ha trascorso una parte delle vacanze con il fidanzato, Simona Ventura con la famiglia al completo è stata raggiunta dall'amica Anna Falchi. Sono tantissimi i vip che hanno scelto la Sardegna e in particolare la Costa Smeralda per le vacanze in barca. E come mostrano le foto del settimanale "Chi" ci sono anche molte star internazionali: da Emily Ratajkowski a Ricky Martin.