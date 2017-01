Da Alessia Marcuzzi a Caterina Balivo, vip a piedi nudi sui social

Ana Laura Ribas posta uno scatto "in bianco" sul divano, le gambe e i piedi nudi in completo relax. E relax è la parola d'ordine anche per Laura Torrisi, sulla spiaggia prima e comodamente distesa su una poltrona dopo. Scalza e sexy sul letto, coperta solo da un lenzuolo Claudia Galanti ha un "tu per tu" con un bicchiere di champagne. Sfoggiano i loro smalti colorati Alessia Fabiani e Martina Colombari e ammicca sensualissima in posa per uno scatto da copertina Barbara D'Urso, bellissima e sexy a piedi nudi.



Teneramente intrecciate a quelle della piccola Mia ecco le gambe nude di Alessia Marcuzzi con piedi laccati di rosso e quelle di Caterina Balivo in versione marina. Elisabetta Gregoraci gioca in camicia da notte sul lettone con Nathan Falco e Elisabetta Canalis posa nel backstage di un servizio fotografico. E poi ancora Roberta Morise, Natalia Mesa Bush, Andrea Osvart... Dettagli fetish... per appassionati!