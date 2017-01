Curve bollenti al sole: ecco le vip in bikini

11:36 - Non resistono alla tentazione dell'acqua cristallina, del bikini mozzafiato e del selfie bollente. Le vip, in vacanza al mare, mettono in mostra in anteprima le loro curve super hot a dimostrazione che la prova costume è stata superata (come già sapevamo) a pieni voti. Bellissima Elena Santarelli alle Maldive con il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo, così come Eleonora Pedron e la presentatrice olandese Ellen Hidding. Ma non solo...

Bikini sexy al mare dopo un inizio di vacanza con tempesta di sabbia per l'ex modella Ellen Hidding che in compagnia della madre e della figlia si gode un po' di relax. Perfetta in ogni sua curva è Elena Santarelli. Per lei addominali scolpiti e florido décolleté in primo piano. Chiuso con il teatro, l'attrice è volata con il marito Bernardo e il loro bimbo alle Maldive. Bagni, dolci bacetti al tramonto tra madre e figlio e selfie sulla sabbia lasciano pochi dubbi: la famiglia se la sta spassando alla grande.



Stesso mare per Eleonora Pedron, compagna di Max Biaggi. Magra e con la pelle color ambra, si lascia immortalare in tutta la sua carica erotica sdraiata sul lettino. Lato B ben scolpito e fianchi modellati per l'ex Miss Italia che non mostra mai il viso...



Tecnologia alla mano, Claudia Romani, di casa a Miami, fotografa le sue curve dall'alto grazie al supporto di un drone. La modella dalle floride forme mette in primo piano seno e sedere con la solita naturalezza che la contraddistingue. Perfetta nelle sue pose plastiche anche Victoria Silvstedt, che con un castello di sabbia alle spalle punta tutto sulle sue lunghe gambe affusolate e su un seno esagerato.



Degne di nota sono anche la modella venezuelana Aida Yespica, in vacanza con il suo Roger, e Vicky Varga, compagna del calciatore Graziano Pellè... GUARDA LA GALLERY