Cristina Parodi, primo topless dell'anno a Formentera

Bagno di sole a Formentera per Cristina Parodi in vacanza con il marito Giorgio Gori , sindaco di Bergamo, e i figli Angelica e Alessandro. La giornalista sdraiata sulla sabbia punta ad una abbronzatura uniforme sfoggiando il primo topless di stagione... che anche quest'anno si guadagna un bel 10 e lode. Su "Diva e Donna" una sequenza di "scorci" hot della Parodi.

Non c'è Formentera senza topless per Cristina Parodi (53 anni) che sull'isola più hippy delle Baleari si sente come a casa. Sdraiata al sole la presentatrice chiacchiera e sorride con i figli mentre il marito non distoglie gli occhi dallo smartphone, anche se poi allunga una mano sulla schiena della moglie.



Senza reggiseno, sdraiata a pancia in giù, Cristina tenta di coprire il décolleté con un cuscinetto, ma proprio mentre sistema lo slip tra le natiche regala agli obiettivi dei fotografi il primo topless del 2018...