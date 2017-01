23 aprile 2015 Cristina Parodi, Guendalina Canessa e le altre vip in caduta... di stile Sederi al vento, mani nelle tette e labbroni finti... ecco a voi il trash Tweet google 0 Invia ad un amico

17:23 - Il sedere al vento di Cristina Parodi intenta a sfilarsi un paio di jeans, la mano di un goliardico amico nel décolleté di Guendalina Canessa e poi un'angelica Doutzen Kroes con il tiralatte attaccato al capezzolo in un selfie su Instagram. Ecco tutto il trash, scatto dopo scatto, dal mondo dello showbiz...

Che cadute di stile! Nel caso dell'attrice Amy Schumer è proprio il caso di dirlo... letteralmente. La comica si è lasciata cadere ai piedi di Kim Kardashian e Kanye West, rimasti piuttosto attoniti e stupefatti, sul red carpet del Gala del Time in onore delle 100 personalità più influenti al mondo. Un vero spettacolino trash! E che dire dell'Angelo di Victoria's Secrets Doutzen Kroes?



Finché si tratta dei jeans strappati sul bel lato B la "figuraccia" è più che giustificata, ma quando poi la bella modella si fa fotografare con il tiralatte attaccato al seno, sebbene a favore di una giusta causa, ovvero, l'allattamento naturale, per alcuni l'imbarazzo è scontato. Trash senza frontiere invece per Blac Chyna. modella e imprenditrice americana ex del rapper Tyga, che ce l'ha a morte con Kyle Jenner, sorellastra di Kim Kardashian, che fa coppia ultimamente proprio con il suo ex. Per prendersi gioco di lei e delle labbra carnose del clan Kardashian, Blac si è applicata dei grossi labbroni rossi sulla bocca e ha postato uno scatto... al limite del grottesco.



E poi c'è Guendalina Canessa, scatenata con il fotografo e amico Marco Ferrero, come mostrano gli scatti di Novella 2000, in un'osteria milanese che invoglia alla goliardia. L'occasione era il festeggiamento del 24esimo compleanno di un suo amico: insieme, infatti, si sono divertiti come due ragazzini alle prese con scherzi, risate a crepapelle e gag che hanno messo in risalto due caratteri vulcanici e spensierati. La serata si è conclusa con un gioco di mani che ha mostrato il décolleté della sexy ex gieffina.



Mini show a luci rosse per Cristina Parodi invece, immortalata sempre da Novella 2000: a Formentera per una vacanza fuori stagione rischia di perdere gli slip del costume e mostra il bel sedere tonico mentre si sfila i jeans. Ma le figuracce non finiscono qui: ecco Miley Cyrus con i peli delle ascelle ben in vista mentre bacia il suo cane a letto e via così... Ai vip basta poco per diventare star dello showbiz trash!