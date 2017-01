Cristina Marino, backstage bollente in topless

Nel suo passato c'è Luca Argentero, nel suo presente ci sono backstage mozzafiato in topless e nella sua fede calcistica vede tutto bianconero. Cristina Marino non è più solo la ex fidanzata dell'attore sposato con Myriam Catania, ormai il suo Instagram è seguitissimo e le campagne pubblicitarie della giovane modella piacciono a tanti.

L'altra sera era a Monaco per tifare Juventus. Argentero guardava la partita in tv dall'Italia, Cristina cinguettava a pochi passi dai bianconeri. Stesso tifo, ma sono le distanze a fare la differenza. Da quando Luca è tornato dalla moglie, sui social non compaiono più messaggini, foto, indizi che facciano credere che tra l'attore e la modella ci sia ancora qualcosa. Pare essere tutto scoppiato come una bolla di sapone. Intanto la Marino si dedica al lavoro e regala ai follower scatti bollenti da backstage infuocati tra topless, vedo non vedo, ammiccamenti e scorci di pelle...