Cristina Del Basso, prova costume superata!

Un backstage bollente in bikini con seno prorompente e ventre piatto: la bomba sexy Cristina Del Basso è tornata. Posa per un servizio del settimanale Diva e Donna e il suo bikini è perfetto. A sei mesi dal parto è più bella che mai e sui social cinguetta: “Sei mesi di te...” riferendosi al suo cucciolo. E poche ore fa in occasione del suo compleanno scriveva: “Il mio primo compleanno da mamma.. Il regalo più grande che la vita potesse mai darmi.. La mia vita..”.

La 29enne, ex gieffina, posa in bikini sul lago e superando a pieni voti la sua prova dice: “Mettersi in costume dopo la gravidanza è difficile per ogni donna”. Vive a Busto Arsizio, lontana dalla mondanità, con il figlio Riccardo, avuto dal'imprenditore Gianluca Colombo Ferioli e spiega: “Quando è arrivato Riccardo ho iniziato a vedere, nella vita, altri colori, a sentire nuovi odori: una sensazione indescrivibile. Pura felicità”.



“Sono più magra di prima. In gravidanza avevo preso 15 chili... ora faccio footing con il passeggino. Cammino tanto, due o tre ore al giorno. A casa ginnastica con Riccardo: tenendolo in braccio ho messo su muscoli incredibili” racconta orgogliosa Cristina.



“Mi chiamano bomba sexy, ma sono molto dolce ed emotiva. A casa faccio le torte e i lavoretti. Dipingo, disegno cuoricini, faccio collage con i fiori” continua la ex gieffina dalle curve bombastiche.