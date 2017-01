Cristina Del Basso, la sex bomb è tornata

Esageratamente sensuale, una sex bomb travolgente. Così Cristina Del Basso, ex gieffina e ora neomamma di Riccardo. “Appena ho preso in braccio Riccardo ho scoperto di avere un fortissimo senso materno. Se l'avessi saputo, avrei fatto un figlio prima" ha spiegato di recente. E mentre racconta la sua maternità, spuntano dal cassetto le foto di Devin Del Santo – in esclusiva per Tgcom24 – in cui appare in mise ammiccanti e bollenti in lingerie.

La Del Basso ha partecipato alla nona e dodicesima edizione del grande Fratello. Si è fatta notare per le sue curve mozzafiato e per il suo décolleté prosperoso e incontenibile. Indimenticabili due calendari in cui Cristina ha posato come mamma l'ha fatta. Poi c'è stata la svolta e la nascita – lo scorso novembre - del suo primo figlio, Riccardo.



"Sono ancora sconvolta, mi sento in una bolla di felicità; completamente scombussolata sia a livello fisico che psicologico, ma è come se avessi scoperto che il mondo ha altri colori. E' una gioia immensa e sono orgogliosa di me stessa” ha detto la ex gieffina al settimanale Diva e Donna, senza soffermarsi sul rapporto con il papà del bimbo, Gianluca Colombo Ferioli.



"Ora non voglio fare solo la mamma, ho tutta la vita davanti; ci tengo ad avere anche la mia indipendenza" ha aggiunto Cristina. Intanto dal cassetto spuntano le foto scattate da Devin Del Santo, figlio di Lory, scattate diverso tempo prima che la Del Basso rimanesse incinta. La sex bomb è tornata...