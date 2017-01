Cristina Del Basso: "Cercavo l'uomo paterno"

La conosciamo come una sex bomb sensuale e travolgente, ma Cristina Del Basso, ex gieffina e ora neomamma di Riccardo, non è solo questo. Nel suo blog si rivela e confida: "Ho creduto ai due cuori e una capanna, ai millantatori, a uomini innamorati del proprio ego, non ho creduto a chi forse lo era di me e ho perso un mucchio di tempo con chi rimandava... L'uomo della mia vita l'ho partorito". E ora riparte da se stessa...

Aveva aperto il blog la scorsa primavera. Un anno fa scriveva “Come farlo capitolare” o “Come diventare bella, felice, stronza” o “Trasformalo nel tuo fan più sfegatato” o ancora labbra polpose, piedi perfetti, ricette e consigli. Poi ha cominciato a scrivere dei mesi della gravidanza, quelli più belli per una donna, in cui ci si sente al centro dell'universo e tutto ruota attorno alla propria pancia. Ha scritto fino alla fine di ottobre, poi più nulla.



Fino al 27 gennaio: “Sono tornata... ecco cosa è accaduto in questi tre mesi”.

"Ho creduto ai due cuori e una capanna, ai millantatori, al bastiamo a noi stessi, a quelli che credevano di poter essere sostituiti dal loro portafoglio, a uomini innamorati del proprio ego, non ho creduto a chi forse lo era di me e ho perso un mucchio di tempo con chi rimandava.. Alla base c'è sempre stato il mio bisogno di prendermi cura, di dare amore, di proteggere e di sentirmi a casa.. Ho sempre ricercato l'uomo paterno che mi facesse sentire al sicuro per poi appiopparmi uomini che di paterno avevano solo l'età a cui piaceva però fare i bambini.. Meteore di cui mi convincevo che la luce illuminasse la mia vita e che puntualmente si spegnevano, per poi precipitare roteando sul terreno con me aggrappata.. L'uomo della mia vita l'ho partorito. In una notte incantata. La mia esistenza e lo spazio si sono fermati al nome Riccardo.. Ed è per questo sorriso che torno al mondo! È iniziata una meravigliosa vita insieme.. Mi impegnerò con tutta me stessa affinché sia meravigliosa.. Ma eccomi ora siamo tornati! Anche se sarò solo io.. Perché lui.. Lo proteggo..