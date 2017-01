Cristina del Basso, 6 Kg e non sentirli

"Sono al settimo mese e per gioia mia e poi del ginecologo ho preso 6 kg!!!!!!", cinguetta felice Cristina Del Basso sul suo blog dedicato alle donne in attesa. L'ex gieffina annuncia con soddisfazione i suoi risultati per non prendere peso durante la gravidanza e posta scatti su Instagram in cui mostra pancione e forma perfetta, in palestra e poi in lingerie per un selfie hot, ma soprattutto il suo leggendario décolleté da maggiorata!

Una settima di reggiseno di cui l'ex inquilina del Grande Fratello, 28 anni, è sempre andata fiera e a cui adesso fa "concorrenza" un bel pancione. In effetti la sexy Cristina è riuscita, a suon di dieta ed esercizi ginnici, a mantenere una perfetta forma fisica lasciando lievitare solo la pancia. "Il mio ginecologo sin da subito mi ha avvertita: "Se non vuoi avere problemi a smaltire i chili che accumulerai in gravidanza non devi prenderne più di nove! Massimo un chilo al mese, altrimenti ti rimarranno appiccicati e farai fatica a toglierli!". E l'ex gieffina non se l'è fatto ripetere due volte. "I primi due mesi non avevo preso peso ma mi ero gonfiata come una palla." continua la Del Basso sul suo blog: I vestiti già non mi entravano più e incominciavo a proiettarmi nei mesi a venire, complici le nausee che mi rendevano la quotidianità invivibile e l'attività fisica impraticabile. Poi decido di prendere in mano la situazione. Sport! Mi sono fatta una lista degli esercizi che si possono fare, anzi che sarebbe meglio fare per agevolare il parto. Ora sono al settimo mese e per gioia mia e poi del ginecologo ho preso 6 kg". Ora non resta che attendere gli ultimi mesi prima del parto, accanto a lei il compagno, l'imprenditore 34enne Gianluca Colombo Ferioli, felice, come lei, per l'arrivo del loro primogenito.