Cristina De Pin: "Sono molto contenta di essere la madrina della campagna Pink is Good"

Non solo moda, televisione e calcio. Cristina De Pin, moglie del calciatore del Milan, Riccardo Montolivo, conduttrice di Tacco 12 e modella per diversi brand di moda, scende in campo anche per il no-profit. "Sono molto contenta di essere la madrina della campagna Pink is Good promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi per raccogliere fondi a sostegno della ricerca" ha detto la De Pin a Tgcom24 durante la Milano Fashion Week.

Un impegno a tutto tondo il suo, che non esclude certo anche l'attenzione per il sociale: "Sono molto soddisfatta della mia conduzione a Tacco 12, non mi perdo i parterre delle sfilate di moda, ho molti progetti in mente, ma mi piace essere presente anche in una campagna che mi vede impegnata come madrina per prevenire questa terribile malattia che è il tumore al seno” ha continuato Cristina. La moglie del calciatore rossonero sarà presente alla Pink Parade, una camminata non competitiva che si snoderà per il centro di Roma domenica 4 ottobre e per le vie di Milano il 25.



Nel suo ruolo di tifosa del Milan, non si perderà una partita: "Come potrei? Tifosa sfegatata a tifare Riccardo” spiega. E chissà che tra tanti impegni non pensi anche ad allargare la famiglia. Per ora si gode la nipotina che coccola e vizia, ma nel futuro "può darsi che si pensi pure alla cicogna...".