Cristina De Pin, selfie al sole per Natale

Primo sole natalizio per Cristina De Pin. La bella moglie di Riccardo Montolivo posta un selfie da Dubai sdraiata al sole. Bikini a fascia, occhiali e volto rilassato. Le vacanze di Natale sono cominciate al caldo per la bella ex playmate, che coglie ogni occasione per posare e ammiccare e cinguetta: "Selfieprimosole #bianchiccia #Christmasholiday".

Pochi giorni prima la De Pin aveva dato sfoggio della sua sensuale bellezza in un'occasione molto più natalizia di una spiaggia di Dubai. Alla Villa Reale di Monza, in occasione di una cena di beneficenza, la signora Montolivo in abito nero trasparente e di pizzo con effetto nude-look, ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuna traccia del neo-maritino (i due si sono sposati a maggio), né a Dubai, né a Monza... ma adesso che il Campionato si ferma per le feste sicuramente i due piccioncini potranno finalmente riunirsi.