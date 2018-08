Cristina De Pin, pancione agli sgoccioli

In attesa di un maschietto che nascerà in ottobre e il cui nome inizierà sicuramente con la lettera M, proprio come quello della prima figlia, Mariam, Cristina De Pin prosegue le sue vacanze con il pancione in Versilia. In splendida forma, con le sue dolci curve al sole, la conduttrice si rilassa in riva al mare insieme al marito Riccardo Montolivo e alla piccola di casa. In piscina invece si dedica agli esercizi quotidiani per restare tonica.