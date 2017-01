Cristina De Pin, la mamma che va di moda

In splendida forma, fisico perfetto e sorriso smagliante, abbiamo intercettato la De Pin nello showroom Le Silla durante la Milano Fashion Week e tra gli shooting da modella, il lavoro in tv e ovviamente la sua vita da mamma è molto indaffarata, ma confessa che Mariam le da la carica per affrontare anche mille impegni.



Cristina, facciamo un bilancio di questi mesi da mamma?

Molto positivo direi, amo fare la mamma. Insieme ci divertiamo e poi prendersi cura di lei è ciò che in questo momento mi fa stare meglio. Stiamo crescendo insieme, ci stiamo conoscendo ed è tutto nuovo. Da maggio all'essere donna si è aggiunto l'essere madre e le priorità sono diverse così come è differente il modo di osservare il mondo, Mariam è il fulcro e tutto ruota intorno a lei.



Come è cambiata la tua vita?

È cambiata, in meglio però! Ho meno tempo per me stessa ma non mi pesa … Riorganizzare la mia routine per lei non è stato assolutamente un sacrificio, anzi. Mi è servito per rivalutare certe priorità e capire meglio quali sono le cose importanti da fare nella giornata. Fortunatamente ho chi mi aiuta e posso dirmi soddisfatta perché riesco a fare quasi sempre tutto quello che mi prefiggo.



Hai ripreso a lavorare subito dopo il parto: è stato difficile?

Non è stato molto difficile perché lo volevo tanto e Mariam mi ha dato una bella carica: avevo un’energia pazzesca. Se ci ripenso ora che a 20 giorni dal parto ero già in studio a registrare non mi spiego come ho fatto… oltretutto allattando...



Parlaci di Mariam...

Fortunatamente adesso dorme molto di notte. Consiglio a tutte le mamme di creare una routine con orari ben precisi da rispettare sempre e comunque, è questo il segreto del successo con la nanna. Ho cercato di dare stabilità a Mariam cosi che lei potesse assimilare i ritmi e abituarsi agli orari della veglia e del sonno senza avere problemi. Abbiamo appena intrapreso l'avventura dello svezzamento... sembra che la frutta le piaccia.



La domanda più frequente che ti fanno i follower da quando sei mamma?

Più che la domanda mi scrivono e mi chiedono consigli e commenti sull'allattamento. Penso sia la cosa più bella del mondo per una donna e non ho mai avuto il minimo dubbio.



Pensi di dare presto un fratellino o una sorellina a Mariam?

Io sono sempre fatalista nelle cose e vivo alla giornata quindi vedremo quello che deciderà il destino…



Hai partecipato alla Milano Fashion Week, un accessorio che hai adocchiato per la prossima primavera-estate?

Scarpe naturalmente! Sono la mia passione soprattutto quelle con il tacco 12 … ne ho viste di molto belle ed eleganti. Ne ho una collezione infinita ma non sono mai abbastanza: aiutano le donne ad essere più sinuose ed eleganti quando camminano, sono alleate di seduzione.

E poi sono rimasta stupita da La Perla, che ha fatto una presentazione dove per la prima volta si sono viste molte stampe fantasia sui capi. Ho apprezzato molto...



Da modella pensi mai a una collezione di moda disegnata da te?

Qualcosa ho in mente da tempo, magari non un'intera collezione ma una capsule collection, pochi pezzi ma assolutamente in De Pin Style.



Progetti professionali per il futuro? E un sogno nel cassetto?

Ci stiamo preparando alla sesta edizione di Tacco12… In futuro, magari un programma con e per bambini... oramai ci sto prendendo la mano.