Cristina De Pin, ecco il suo pancione social

Prima del pancione si nota il suo viso raggiante. Da quando è in dolce attesa Cristina De Pin, moglie del capitano del Milan Riccardo Montolivo, è ancora più bella. "Questa sono io super naturale, senza filtri, senza make-up...però ho addosso un sorriso ed un bellissimo cuore" cinguetta mostrandosi acqua e sapone e il suo volto superfelice dice tutto sulla sua cicogna in volo. E il suo pancione è diventato social.

Da quando ha conosciuto Riccardo sogna di diventare mamma. Non ne ha mai fatto mistero, mostrando anche sul suo profilo la sua voglia di maternità e la sua passione per i bimbi, a partire dalla nipotina Dindi con cui posa tra abbracci e coccole ogni volta che la incontra. Essere incinta le piace parecchio e ogni giorno mostra le sue curve in crescita ai fan. Dalla pancia nuda con le mani sue e di Montolivo a formare un cuore, alla nipotina che le tocca il pancino, passando per gli scorci sexy dei suoi outfit premaman. Non si sa ancora il sesso del baby-Montolivo, ma la prossima primavera sarà ricchissima di emozioni per il capitano rossonero e la sexy moglie...