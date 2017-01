Cristina De Pin: "Anche con il pancione non rinuncio ai tacchi"

Cristina De Pin è ormai all'ottavo mese, ma la dolce attesa non ha frenato la sua indole modaiola. A "Vero" la conduttrice di Tacco 12!... Si nasce, che tra qualche settimana renderà padre il marito Riccardo Montolivo, ha infatti confessato "Finora non ho avuto particolari problemi, essere incinta non vuol dire essere ammalata. Anzi per ora riesco a indossare ancora le scarpe con il tacco! ".

"Ho potuto continuare a fare sport e, mangiando sano, non ho dovuto affrontare diete specifiche. Il mio fisico è rimasto lo stesso con la sola differenza del pancione. Penso che la cosa importante sia continuare a prendersi cura del proprio corpo, senza mai trascurarsi. Se arriva un po' di cellulite in più, pazienza: ci sarà il tempo per smaltirla .



Mentre si avvicina il parto "non ci sto pensando! In questo modo 'stempero' l'ansia e la paura", racconta che il momento più emozionante "è stato la prima volta che ho sentito il battito del cuore di mia figlia". E in casa De Pin-Montolivo sono al settimo cielo per il fiocco rosa: "Siamo molto felici che sia una bimba... Si sa che i papà impazziscono per le femminucce, io non vedo l'ora di vederla tra le sue braccia".