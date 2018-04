Cristina Chiabotto, vacanza ai Caraibi con la sorella Serena

Nuovo fidanzato, nuova vacanza e nuovi sorrisi per Cristina Chiabotto. Dopo essere stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Portofino con il manager Marco Roscio, la ex Miss Italia vola nella Repubblica Dominicana con la sorella Serena per una vacanza di relax e mare. Sui social le sue forme mozzafiato in bikini conquistano i follower.