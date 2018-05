Cristina Chiabotto, un romantico bacio... in "corsa" con Marco Roscio

Ha ritrovato il sorriso Cristina Chiabotto e dopo la fine della sua relazione con Fabio Fulco ... anche l'amore. La showgirl torinese è stata fotografata dal settimanale Chi con il suo nuovo compagno, Marco Roscio, manager torinese e direttore generale di una cartiera che condivide con l'ex Miss Italia la passione per la Juventus. E per la corsa. I due infatti sono stati immortalati alla "Stra Torino", come mostrano gli scatti in esclusiva per Tgcom 24.

I due, in tenuta da maratoneti con t-shirt gialle, si tengono per mano. Con loro anche il cane di lei. Sguardi teneri, sorrisi e un bacio romantico... "in corsa" ,come si vede nel servizio su "Chi", in edicola mercoledì 16 maggio e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva.



Dopo la fine del suo rapporto con Fabio Fulco, durato 12 anni, l'ex Miss Italia aveva detto: "Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me".



Un cambiamento che ha portato ad un nuovo capitolo nella sua vita. E ad un nuovo amore. Spiegando le motivazioni che hanno portato lei e Fabio a separarsi la Chiabotto aveva detto: "Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro... Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi". Con il nuovo compagno l'incastro al momento pare esserci eccome e anche le emozioni forti.