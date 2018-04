Cristina Chiabotto, un nuovo uomo dopo la fine della storia con Fabio Fulco

Torna il sereno nella vita di Cristina Chiabotto dopo la fine dell'amore con Fabio Fulco . La showgirl torinese è stata fotografata con un nuovo uomo, Marco Roscio, manager torinese e direttore generale di una cartiera che condivide con l'ex Miss Italia la passione per la Juventus. La coppia è stata immortalata in atteggiamenti teneri, come si vede nel servizio su " Chi ", in edicola mercoledì 18 aprile e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva.

Sorrisi, carezze e un bacio romantico durante una cena a due a Portofino con Marco, suo coetaneo e anche lui torinese. E' il giovane manager che Cristina Chiabotto ha scelto per ritrovare momenti di serenità in campo sentimentale, dopo la burrasca legata alla fine del suo rapporto con Fabio Fulco.



Proprio di recente la Chiabotto aveva scelto di raccontare a "Verissimo" le sue sensazioni dopo la rottura con l'attore napoletano. "Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me", ha detto nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.



Una storia importante che però ora pare essere definitivamente alle spalle: "Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme quando avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un'evoluzione" aveva rivelato. E spiegando le motivazioni che li ha separati aveva rivelato: "Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi".