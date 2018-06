Cristina Chiabotto, un mare d'amore con Marco

Una nuova vita per la ex Miss Italia Cristina Chiabotto. La ex reginetta di bellezza ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Marco Roscio, mananger torinese, e da qualche mese sprizza gioia e felicità. Eccola sulle pagine del settimanale Gente avvinghiata e innamorata come non la si vedeva da tempo. Bikini esplosivo e fisico al top per Cristina che nelle acque di Portofino si stringe al suo nuovo amore.