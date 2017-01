Cristina Chiabotto, tutta nuda in Polinesia

“Un assaggio del mio meraviglioso viaggio in Polinesia Francese” scrive Cristina Chiabotto mostrando una foto che la ritrae tutta nuda davanti al mare paradisiaco. La ex Miss Italia aveva anticipato le feste con una vacanza da sogno in Polinesia dove ha realizzato un servizio fotografico per la rivista di viaggi Marco Polo. Per lei e il fidanzato Fabio Fulco è stato un assaggio di luna di miele, ma per i fan questi scatti bollenti sono da sogno.

Cristina e Fabio stanno insieme da più di dieci anni. Si sono conosciuti ballando a una trasmissione tv e da allora non si sono più lasciati. Eppure non parlano ancora di matrimonio, ma le lune di miele in questi anni non sono certo mancate. Spesso sono lontani per i rispettivi impegni di lavoro, ma poi si ritrovano più innamorati che mai e quando si concedono delle vacanza sono delle vere prove d'amore a tutto relax e passione. Prima delle feste sono volati in Polinesia, ma dell'album delle vacanze sono arrivate foto centellinate. L'ultima, però, di poche ore fa è da urlo: la ex Miss Italia è completamente nuda sulla spiaggia.