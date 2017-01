Cristina Chiabotto, primo bikini africano

12:45 - Un amore per il fidanzato Fabio Fulco, con cui sta da tempo, ma che ancora non ha sposato, e uno per la Juventus, la sua squadra del cuore che segue... perfino dal Sudafrica. In vacanza nelle terre dei Masai la ex reginetta di bellezza Cristina Chiabotto, 28 anni, si selfa con la popolazione locale, sfoggia bikini da urlo, mostra scenografie paradisiache e non dimentica di seguire le partite di calcio.

“Questo è il paradiso” cinguetta mostrando una spiaggia bianca e un mare limpido. Indossa un copricostume e mostra solo le gambe nude. “Forse in Africa che importa” aggiunge nello scatto successivo in cui compare finalmente in due pezzi. La ex Miss Italia sceglie un bikini fucsia e una collana coloratissima per il primo selfie della stagione in costume. Sorridente e struccata, Cristina sfoggia un fisico perfetto.



Per la notte preferisce un outfit ancora più intrigante e così posa in abito lungo rosso, con la schiena nuda e un turbante in testa. Grandi sorrisi, invece, per la foto con il Masai in cui campeggia un bikini color terra senza spalline che evidenzia il décolleté perfetto della showgirl.



Ma tra un bagno di sole e una foto del paesaggio, la Chiabotto non dimentica la passione per la Juve e così eccola davanti al televisore pronta a fare il tifo per i bianconeri. E la sua fede calcistica viene premiata e dall'Africa arriva il suo cinguettio di gioia al goal di Pogba.