Cristina Chiabotto in (bikini) bianco, nozze vicine con Marco

Liguria, Caraibi, Formentera: cambia la location, ma i protagonisti sono sempre... più innamorati. Le foto dell'estate bollente di Cristina Chiabotto corrono sullo stesso binario: quello della passione e dell'amore con Marco Roscio, suo compagno dalla scorsa primavera. La ex reginetta di bellezza tra poche ore spegnerà 32 candeline e pensa alle nozze che sembrano sempre più vicine.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Gente Cristina sfodera il suo sex appeal con un bikini bianco. Il suo fidanzato la avvicina, la bacia, la tiene stretta e l'armonia di coppia è evidente. Riservata e schiva sui social (solo in uno scatto appare insieme alla sua dolce metà), la Chiabotto al mare finisce nell'obiettivo dei fotografi: sole, coccole e corpi mozzafiato che si avvinghiano in acqua. La ex Miss Italia cercava un uomo semplice e divertente, uno che potesse “sconvolgerla un po'”: con Marco è felice e sprizza gioia. E quel bikini bianco che sfoggia a Formentera con Roscio pare portare dritto all'altare...