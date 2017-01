Cristina Chiabotto: Fabio Fulco, "Ti sposo..."

10:45 - Bella, felice, innamorata. Cristina Chiabotto indossa l'abito bianco e brinda insieme al fidanzato Fabio Fulco. La ex reginetta di bellezza e l'attore sono una delle coppie più belle dello showbiz. Insieme da diversi anni, vogliono nozze semplici e intime. Intanto lei è madrina della manifestazione “Ti sposo... Ercolano 2014” dedicata ai matrimoni e con l'abito bianco fa le prove.

“Ultimamente si sposano tutti. E io non posso stare in mezzo a Clooney e Pitt – ha dichiarato Cristina qualche giorno fa a Tgcom24 - Ogni tre secondi viene fuori un nuovo matrimonio. Io aspetto il momento giusto, che sia solo nostro però. Le nozze restano un sogno anche per me, ma sono più sul filone Pitt-Jolie, lo spettacolo deve essere per pochi”. In attesa del suo sì, Cristina si allena con Fabio posando in abito da sposa tra calici, brindisi e sorrisi.