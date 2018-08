Cristina Chiabotto, estate rovente con il suo Marco alle Baleari

Cristina Chiabotto arde di passione sotto il sole delle Baleari con il fidanzato, l'imprenditore torinese Marco Roscio. Per loro un mare di coccole, avvinghiamenti sulla sabbia e baci infiniti in acqua. Sorridono e si tengono per mano sul bagnasciuga prima di fuggire in motorino, come mostrano le immagini di Eva Tremila...