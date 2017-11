Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, ultima estate da fidanzati

Ultima estate da fidanzatini per Cristina Chiabotto e Fabio Fulco , in vacanza insieme a Ponza. Negli scatti pubblicati da Settimanale Nuovo si vede la showgirl uscire dall'acqua in bikini, sfoggiando curve toniche e mediterranee. Al suo fianco l'attore de "Le tre rose di Eva", con cui fa coppia fissa da ormai dodici anni. I due si rilassano in piscina e poi sul lettino, parlando fitto fitto. Staranno pianificando i dettagli delle nozze?

Il promesso sposo non vede infatti l'ora di impalmare la sua bella a Maratea, nella chiesetta di San Biagio, come racconta lui stesso al settimanale: "Da un po' di tempo sento sempre più l'esigenza di diventare marito e padre". Le nozze sono state a lungo rimandate soprattutto per le esigenze lavorative di entrambi: "Facciamo una vita un po' nomade, siamo spesso in viaggio. Ma siamo sempre pronti a rincorrerci per tutta l'Italia e anche all'estero, sempre con una gran voglia di vederci. E anche i figli verranno, magari all'improvviso ne arriveranno due o tre".



A conquistare Fabio, nel lontano 2005, non furono solo le forme smaglianti dell'allora Miss Italia, ma soprattutto il suo carattere, "E' talmente positiva che è riuscita a far sparire i lati più brutti del mio carattere. Con il suo sorriso travolgente mi ha alleggerito" ha confessato innamorato. Un amore da favola, a cui manca soltanto una fede la dito.