Cristina Chiabotto e Fabio Fulco all'altare

09:10 - Dieci anni d'amore e un matrimonio in vista. Per Fabio Fulco e Cristina Chiabotto è arrivato il momento del sì. L'attore, che si prepara a debuttare in veste di regista di una pellicola tutta sua, al settimanale “Donna al Top” ha confidato che presto andrà all'altare: “Il matrimonio è sicuramente uno dei nostri prossimi obiettivi”. E i paparazzi lo sorprendono per le strade di Roma tra baci e coccole alla ex Miss Italia.

“Resta da decidere dove, come e quando. Ma, a breve, lo faremo” continua Fulco a proposito delle nozze con la Chiabotto. Belli e innamorati si godono una serata al cinema e poi via di corsa verso casa tra abbracci, baci appassionati e risate. I due stanno insieme dal 2005 quando nel dietro le quinte di “Ballando con le stelle” sbocciò l'amore. Riservati e discreti, lontani dal gossip e dagli scandali, hanno vissuto la loro storia lontana dai riflettori e ora pensano di coronare il loro sogno.



“Mia madre adora Cristina, per lei ormai è come se fosse sua figlia. - dice Fabio, che tra un paio di mesi comincerà le riprese di una commedia - Ovviamente sarebbe felicissima di vederci con la fede al dito. E anche noi... In realtà è come se l'avessimo già”.