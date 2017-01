Cristina Chiabotto, a Miami amore e studio

Dopo undici anni d'amore ancora non si parla di nozze, ma intanto Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si concedono una bella luna di miele a Miami, dove hanno festeggiato anche il compleanno dell'attore. Si divertono, ma ne approfittano anche per studiare.

Prima una dolce vacanza a Mykonos, poi il volo per gli States. La ex Miss Italia e il fidanzato, che proprio in America ha spento 46 candeline, si sono iscritti a un corso per migliorare la lingua. Studenti e turisti a Miami postano foto, brindano, si divertono senza pensare ai fiori d'arancio. Lui ha detto di essere troppo impegnato con il lavoro per poter portare la Chiabotto all'altare e in fondo sembra che la loro storia vada a gonfie vele anche così.