Cristina Buccino, visione a tutto tondo

Scruta l'orizzonte appoggiata alla porta del balcone e mostra il suo lato B da urlo. Non è la prima volta che Cristina mette a nudo le sue curve bollenti, ma questo scatto in penombra esalta la perfezione delle sue natiche toniche e delle sue gambe sinuose. Una mise provocante con quello slip che copre il minimo indispensabile e un piccolo sfogo sul social. Qualcuno deve averla fatta arrabbiare e lei risponde per le rime senza svelare troppi dettagli. E per contro regala uno scatto piccante che fa ammutolire tutti!