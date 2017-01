Cristina Buccino, video sensuale senza reggiseno

Il video di una manciata di secondi postato sul social vanta nel giro di poche ore più di 230mila visualizzazioni e una cascata di complimenti. Cristina, ex naufraga dalle curve sinuose, non è la prima volta che regala stacchetti simili, ma l'effetto è sempre magnetico. Con un vestito in seta indossato senza reggiseno si muove in libertà mettendo a nudo la sua carica erotica.



Del resto la showgirl forte del suo sex appeal sa come conquistare i suoi follower e non solo visto che l'estate scorsa, durante le sue vacanze a Ibiza, è riuscita a catturare l'attenzione di Cristiano Ronaldo con cui ha trascorso una serata a base di champagne e... musica!