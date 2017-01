Cristina Buccino, show a luci rosse sul lettino

Non ama (dice) mettersi in topless per via del seno prosperoso, ma quando prende il sole non vuole i segni del costume e così si slaccia il bikini e resta col seno al vento. Cristina Buccino, ex sexy naufraga dell'Isola dei famosi e testimonial di un brand di beachwear, si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi fan con immagini ad alto tasso erotico. Come quelle del settimanale Donna al Top dove compaiono un fondoschiena e un topless perfetto.

Le vacanze tra le Baleari e l'Italia, le foto bollenti a bordo piscina, sulla battigia o in barca. Cristina indossa due pezzi striminziti che faticano a contenere le sue curve. Negli scatti pubblicati dal settimanale Donna al Top, che risalgono alla vacanza a Ibiza, la Buccino mostra tutta la sua procace sensualità. Le basta slacciare il reggiseno per sdraiarsi a prendere il sole per solleticare i pensieri dei fan. I flash la immortalano in tutto il suo splendore e la ex naufraga non fa nulla per celare le sue forme provocanti.



Si dichiara single, attenta agli uomini che la colpiscono con la loro intelligenza più che con il loro fisico. Non vuole il macho tutto muscoli, ma aspetta il principe azzurro. Chissà se sarà accontentata...